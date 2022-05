«Podias só fazer mais um»: a mensagem do irmão de João Félix para Henrique Araújo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henrique Araujo (@henriquearaujo02)

Henrique Araújo marcou os dois golos da vitória do Benfica em Paços de Ferreira, na última jornada da Liga Bwin, e nas redes sociais recebeu mensagens de parabéns de companheiros, maioritariamente da equipa B, e de adeptos do clube da Luz."Excelente jogo e grande vitória para fechar a época", escreveu o avançado madeirense no Instagram.Julian Weigl deixou um emoji, Tiago Dantas (jogador do Tondela) apelidou-o de "matador", Paulo Bernardo considerou-o "goleador nato", enquanto Hugo Félix, irmão de João Félix, pediu mais: "Podias só fazer mais um", escreveu o jovem médio, de 18 anos.