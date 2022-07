Ponte 25 de Abril e elétrico nas camisolas do Benfica para a época 2022/23

A camisola principal do Benfica para a temporada 2022/23 tem uma imagem da Ponte 25 de Abril no topo das costas. Uma opção que reflete a paixão pela cidade e também uma alusão à estreita ligação entre o Seixal (onde está instalado o Benfica Campus) e o Estádio da Luz. A nova camisola incorpora ainda um conjunto de listas, em tons de encarnado que se destaca da mancha da mesma cor, que juntas representam os cabos de aço da ponte.Ao que apurámos, o equipamento alternativo é amarelo e laranja, com as riscas nas mangas a preto, a mesma cor do emblema. Quanto à imagem no topo das costas é a de um elétrico, veículo típico da cidade de Lisboa.Os jogadores Henrique Araújo, Paulo Bernardo, Morato, Gonçalo Ramos e João Mário já tiveram a oportunidade de experimentar a nova camisola, tal como as jogadoras Lara Pintassilgo, Cloé Lacasse, Maria Negrão, Francisca Nazareth e Andreia Faria.Refira-se que esta nova camisola surge com 'primegreen', uma série de materiais reciclados de alto desempenho que representam o compromisso de eliminar gradualmente todo o poliéster virgem, bem como os resíduos plásticos, até 2024.A nova camisola está à venda desde esta quinta-feira nas lojas online e oficiais Adidas e Benfica, bem como nas principais lojas de desporto do país. O preço de venda ao público recomendado é de 90 euros.