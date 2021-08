Portal '90min' garante que Cole Bassett está prestes a ingressar no Benfica

Cole Bassett poderá estar prestes a ingressar no Benfica, de acordo com o que publicou o portal '90min'. O médio norte-americano, de 20 anos, terá visto ser rejeitada uma proposta de um clube holandês e agora as negociações poderão chegar a bom porto com as águias, segundo media norte-americanos.





Cole Bassett alinha nos Colorado Rapids desde que iniciou a trajetória futebolística. Ali cumpriu a formação e se estreou como sénior. Em 2019, esteve uma semana à experiência com a equipa sub-23 do Arsenal depois de já ter tido experiência similares nos alemães do Friburgo e Hoffenheim.