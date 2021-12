Portal brasileiro diz que Jesus espera proposta oficial do Flamengo

O portal 'Goal' avança esta segunda-feira que Jorge Jesus, que vive um momento delicado na Luz , acompanha de perto as movimentações do mercado e estará à espera de uma proposta oficial do Flamengo.O rubro-negro está sem treinador desde que despediu Renato Gaúcho do cargo, depois da derrota na final da Taça Libertadores, frente ao Palmeiras de Abel Ferreira. O nome de Jesus é um dos que estão em cima da mesa, muito graças às grandes conquistas de 2019, ano em que o treinador português ganhou a Libertadores e o Brasileirão com a equipa carioca.O portal brasileiro sublinha que Jorge Jesus não gosta da "pressão" que está a sofrer no Benfica - recorde-se que o mister viu lenços brancos depois da derrota no dérbi (1-3). No entanto, o 'Goal' sublinha que JJ não pretende pedir demissão e que só poderá tomar decisões caso receba uma oferta oficial do Flamengo. Jesus tem recebido sondagens de outros clubes brasileiros, mas, caso seja este o caminho escolhido, a preferência será o rubro-negro.