Portal brasileiro revela sondagem recusada do Flamengo a Otamendi

O Flamengo fez uma sondagem para contratar Otamendi, mas o central deu uma nega ao clube do Rio de Janeiro porque pretende permanecer na Europa, de acordo com o portal brasileiro 'Torcedores'.Este seria um desejo do técnico Jorge Sampaoli, que até já trabalhou com o defesa do Benfica na seleção argentina. O central termina contrato com os encarnados no final desta temporada, pelo que está livre para assinar por qualquer clube a custo zero.Por esta altura, o defesa, de 35 anos, ainda não revelou pormenores sobre o futuro, embora a imprensa argentina já tenha noticiado que o jogador iria procurar dar um novo rumo à carreira na próxima temporada.