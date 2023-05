Portimonense-Benfica: bilhetes para público em geral esgotam em meia-hora

A corrida às bilheteiras do estádio do Portimonense fez com que os cerca de 2 mil bilhetes para o público em geral da receção de sábado dos algarvios ao Benfica (18 horas), colocados na manhã desta terça-feira à venda, tivessem esgotado em meia hora. A longa fila que se formou nos arredores do recinto, e que obrigou mesmo ao reforço policial de modo a garantir a segurança do processo, fazia adivinhar que muitos não conseguiriam adquirir a entrada para o jogo do próximo sábado, cenário que se confirmou em absoluto. As expectativas apontam mesmo para a maior enchente no estádio dos alvinegros desde a década de 80 do século passado, dada a euforia dos adeptos benfiquistas pela proximidade do final do campeonato e a possível conquista do 38.º título.Restam agora poucos bilhetes e apenas destinados aos sócios dos algarvios, os quais também devem esgotar rapidamente dada a enorme afluência.