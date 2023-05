Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Possíveis festejos do Benfica obrigam restauração a fechar às 16 horas no Marquês de Pombal Feira do Livro, que abriu ao público esta quinta-feira, também tem de encerrar hoje mais cedo





Benfiquistas celebram título (FOTO DE ARQUIVO)