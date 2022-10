Pouca inteligência e rival subestimado

Perante as dificuldades para bater o Caldas, Roger Schmidt defendeu a atitude dos jogadores, mas admitiu que a equipa do Benfica acabou por subestimar o adversário na primeira parte, na qual admitiu ter faltado inteligência. "Talvez tenhamos subestimado a situação no primeiro tempo. Temos de aprender a lição. Estávamos a jogar muito para o lado e para trás, não atacámos as costas da defesa e fizemos poucos movimentos sem bola. Depois melhorámos. Não foi um grande jogo, mas houve atitude", disse, na conferência de imprensa, depois de, na 'flash', já ter admitido o desacerto: "Não fomos muito inteligentes, principalmente na primeira parte."

O técnico lembrou ainda que o Benfica não jogou sozinho quando atribuiu mérito ao oponente . "Temos de aceitar que o Caldas jogou muito bem e há que ter respeito pela performance deles. Foi uma equipa dura para nós e ganhou muita confiança. Tornou-se numa verdadeira luta de Taça". Embora a surpresa tenha estado iminente, Schmidt deixou uma garantia sobre o estado de espírito da equipa. "Estamos felizes porque ganhámos", assumiu Schmidt, que esteve mais interventivo nos últimos instantes do prolongamento, incentivando a equipa a ir à procura do golo. Depois, teve mesmo de se encarregar na palestra que antecedeu os penáltis.

Isto numa noite menos feliz de António Silva, devido ao erro no golo do Caldas. Mas o central mereceu a defesa do técnico. "Calculou mal e expôs a equipa. É impossível fazer tudo sem errar, mas olho para o jogo todo e ele tem estado muito bem. Faz parte. É um jovem trabalhador e com atitude positiva", enalteceu.