Prémios na Aula Magna por ocasião do 119.º aniversário do Benfica

O Benfica comemora hoje o 119º aniversário com a Cerimónia dos Galardões Cosme Damião, a partir das 21 horas, na Aula Magna, em Lisboa, a ser o ponto alto dos festejos. O presidente dos encarnados, Rui Costa, discursa logo a abrir e depois serão entregues as distinções em várias categorias.

No futebol, Otamendi, Grimaldo, Gonçalo Ramos e Rafa concorrem pelo prémio de melhor jogador do ano. Já no feminino, as nomeadas são Ana Vitória, Pauleta, Cloé Lacasse, Francisca Nazareth, Carole Costa e Catarina Amado.

Antes, pelas 18h30, a loja oficial do Estádio da Luz é palco de uma sessão de autógrafos com a presença de antigos jogadores das águias.

Refira-se que Domingos Soares de Oliveira, co-CEO da SAD, não vai estar presente na cerimónia por estar em Milão de forma a participar numa reunião da ECA (associação europeia de clubes).