Preparação segue hoje

Está agendado para hoje, a partir das 17 horas, o último treino de preparação da equipa do Benfica para o encontro de amanhã, frente ao Midtjylland. Roger Schmidt irá ultimar a estratégia com que pretende que a equipa entre em campo, diante do conjunto dinamarquês, no encontro a contar para a terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Uma hora antes, também no Benfica Campus, o técnico alemão, assim como um jogador do plantel, irão efetuar a antevisão da primeira partida oficial das águias.

Já o conjunto dinamarquês, liderado por Henrik Jansen, irá efetuar o treino de adaptação ao Estádio da Luz, o palco da partida, a partir das 19h.