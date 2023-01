Preparação volta amanhã

O plantel do Benfica goza hoje um dia de folga e só amanhã dará início à preparação do encontro no terreno do Santa Clara, agendado para sábado. Ontem, os jogadores estiveram no Benfica Campus, mas só os não titulares fizeram trabalho de campo. Os elementos do plantel que atuaram de início com o Sporting limitaram-se a efetuar trabalho de recuperação, depois do desgaste no empate a duas bolas, no jogo que se realizou no domingo.

Agora, o foco já está na deslocação aos Açores, onde as águias pretendem o regresso às vitórias. O Benfica está a atravessar a fase menos positiva da época, pois nos últimos três encontros do campeonato só somou quatro pontos. Perdeu com o Sp. Braga, ganhou ao Portimonense e empatou anteontem com o Sporting.