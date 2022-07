Preparador físico do Benfica impressionado: «Que receção, que energia»

O preparador físico das águias, Yann-Benjanmin Kugel, ficou rendido ao apoio que a equipa recebeu no jogo-treino no Estádio da Luz, no domingo. "23.000, obrigado por este acolhimento. Que receção, que energia", atirou no Instagram. Também o diretor-técnico Luisão vincou o "grande ambiente" vivido no Estádio da Luz.