Preparador-físico exalta com arranque a vencer: «Isto é o Benfica, pá!»

Foram várias as reações à vitória do Benfica, logo após a 1ª jornada da Liga Bwin, com Yann-Benjamin Kugel a ser um dos elementos que maior orgulho demonstrou pelo resultado alcançado. No seguimento de um arranque com o pé direito no campeonato frente ao Arouca, o preparador-físico das águias foi claro na mensagem deixadas nas redes sociais."Isto é o Benfica, pá...", exaltou o adjunto de 42 anos de Roger Schmidt, na sua conta oficial do Instagram, não escondendo a satisfação pela vitória registada no Estádio da Luz.