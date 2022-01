Presidente da Câmara do Seixal desconhece saída do Benfica Campus e pediu reunião a Rui Costa

O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, abordou esta quarta-feira, em reunião camarária, a hipótese de os encarnados deixarem o Benfica Campus para se sedimentarem noutro local, abandonando as instalações no distrito de Setúbal. O edil refutou tal possibilidade mas garantiu já ter pedido uma reunião com Rui Costa."Em finais de 2021 tive um encontro com Rui Costa, presidente do Benfica, e nada disso foi referido. Pelo contrário, falámos até de uma futura expansão do Centro de Estágios, para incluir um novo colégio internacional. Já solicitei uma reunião com o presidente do clube porque quero esclarecer com este o que foi avançado pela comunicação social", referiu em declarações citadas pelo 'Diário do Distrito', respondendo ao vereador do Partido Social Democrata, Bruno Vasconcelos.Joaquim Santos declarou ainda que "os terrenos do centro de estágio do Seixal não são urbanizáveis". "Se alguém pensa nisso, está equivocado. Repito, acredito que é mais um episódio para descredibilizar a direção do Benfica", vincou ainda.Recorde-se que, tal como Record adiantou , o clube procura edificar a Cidade Benfica a norte do Tejo, numa estrutura que albergará todas as modalidades.