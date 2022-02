Presidente da Câmara do Seixal vai "insistir na necessidade de reunião com Rui Costa"

O presidente da Câmara Municipal do Seixal revelou na quarta-feira que ainda não se reuniu com Rui Costa, líder das águias, depois de ter vincado há cerca de um mês que pretende perceber se o Benfica quer sair ou não do Benfica Campus."Pese embora tudo o que está a acontecer quase diariamente no Benfica, a ter em conta o que sai nos jornais, e compreender que a direção do clube tem preocupações mais urgentes que não passam por dar uma resposta sobre o novo centro de estágios. No entanto, eu não sou dirigente do Benfica e vou continuar a insistir na necessidade dessa reunião com Rui Costa, para esclarecer as suas declarações", reiterou Joaquim Santos durante uma reunião do município, em declarações citadas pelo 'Diário do Distrito'."O ofício da autarquia foi enviado em janeiro, não foi ainda respondido, mas continuo a aguardar a reunião para esclarecermos esta matéria", acrescentou o edil do Seixal, deixando claro que não pretende a "saída do centro de estágios do Benfica do concelho".