Presidente da Fundação Benfica: «Muitas vezes é no bairro que se encontram os campeões»

A sala de conferências do Estádio da Luz testemunhou esta manhã a assinatura de protocolo entre a Fundação Benfica e a GEBALIS, no âmbito da segunda edição do projeto 'Community Champions League'. Na presença de Rui Costa, que rubricou a parceria, Carlos Moia alertou para a importância de se "cultivar cidadania" por meio do futebol, destacando: "Parece impossível o que uma simples bola pode fazer e na realidade faz."





"Damos início a este projeto com orgulho, trabalho e responsabilidade. Sabemos da importância deste projeto na dinamização comunitária nos bairros de Lisboa. Abre aos jovens a oportunidade de serem, ao mesmo tempo, campeões no campo e na comunidade. Queremos uma cidade de cidadãos e sabemos que essa cidadania se cultiva também no futebol. Para a manutenção do espaço público, para a segurança, para o bem estar dos mais fracos, dos idosos e dos diferentes, pela própria integração e sucesso escolar… parece impossível o que uma simples bola pode fazer e na realidade faz", atirou o presidente da Fundação, prosseguindo: "São inúmeros os exemplos pela Europa fora. Mas isto é também futebol, bom futebol. Trabalho, foco, equipa… É um caminho individual e coletivo. Vencer e saber perder para tornar a vencer. Muitas vezes é no bairro onde se encontram os verdadeiros campeões europeus."Fernando Angleu, líder máximo da GEBALIS, sustentou o crescimento desde o arranque, em 2019, da parceria entre as partes, com números. "Este projeto privilegia o desporto como ferramenta de sucesso para estabelecer laços comunitários e promover uma cidadania ativa em pessoas de diferentes origens, numa clara aposta na intervenção precoce. É muito mais que um torneio de futebol, o grande desafio é que os jovens trabalhem coletivamente, mobilizando e potenciando as suas famílias e as parcerias locais para tornarem os seus bairros em sítios mais seguros e respeitados. Em 2019, A Fundação, com projetos em todo o país, e a GEBALIS, com a gestão de 166 bairros municipais em Lisboa, sentiram-se impelidas para juntar esforços e implementar um projeto que envolvesse as comunidades a partir dos mais jovens, com o desporto como base da estratégia de intervenção. A aliança entre o futebol e a cidadania ativa fazem da Community Champions um projeto de excelência, onde vale a pena investir, pois deposita nos mais jovens a esperança de uma sociedade mais consciente, mais desperta para as necessidades, com iniciativa e criatividade para apresentar soluções. É o que precisamos para os nossos bairros. Agora passamos de onze para 14 equipas; de doze Juntas de Freguesia para 13 envolvidas; de 190 para 210 participantes", atirou, perante uma sala de imprensa praticamente cheia, e onde junto a Rui Costa esteve Simão Sabrosa.