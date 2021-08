Presidente da MAG do Benfica aponta assembleia extraordinária para fim de agosto ou setembro

A assembleia-geral extraordinária requerida por mais de 11 mil votos estava inicialmente apontada pelo presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) do Benfica para o mês de julho mas acabou por não se realizar até então. António Pires de Andrade referiu este domingo que espera a luz verde da Direção-Geral de Saúde para a agendar e acredita que será uma realidade na última quinzena de agosto ou já em setembro.





"O mês de agosto, em termos das condições de saúde, está bastante melhorado. Acredito que a Direção-Geral de Saúde não nos vai pôr qualquer obstáculo à realização da assembleia-geral extraordinária (AGE). Portanto, irei conversar com a Direção sobre o assunto, com os meus colegas da Mesa da Assembleia-Geral e estamos em condições de marcar a assembleia-geral geral extraordinária. No mês de agosto, temos os primeiros 15 dias com a Champions pela frente, começamos o campeonato no dia 15… Penso que durante os finais de agosto e princípios de setembro, se for possível durante o mês de agosto ainda, não temos qualquer problema em marcar a assembleia-geral extraordinária com os pontos que os sócios quiseram. Um dos pontos que estava na ordem de trabalhos era a contagem dos votos físicos. Eles estão contados. Estão depositados em urnas novamente seladas, por grupos de lista votada e por tipo de votação. Se for necessário tirar alguma teima estamos à vontade para clarificar. Fiquei contente porque 17 urnas não tinham qualquer diferenciação entre voto físico eletrónico e físico. Os quatro temas que o grupo de sócios pediu para constituir a AGE serão os pontos que irão a votação, como aliás já disse várias vezes, nos comunicados que fiz", explicou o dirigente em declarações à BTV.Pires de Andrade, sucessor de Rui Pereira como presidente da Mesa da Assembleia-Geral das águias, relevou a importância de se aprovar um regulamento eleitoral antes das eleições presidenciais que ocorrerão ainda em 2021, mas ressalvou que o mesmo terá de ser aprovado pela Direção, como referem os estatutos do clube."Há um ponto que considero realmente importante e que vamos trabalhar nele, quer também por parte desse grupo de sócios que já apresentou um regulamento eleitoral. Nós, como MAG, também iremos apresentar um regulamento. Achamos que sim, que é útil, num processo eleitoral que se avizinha. Está planeado que ele se faça até ao final do ano debaixo de um regulamento que a todos satisfaça e não ponha em causa a legalidade do ato eleitoral. Essa legalidade é a máxima que quero, como presidente da MAG, imprimir. Não passaria pela cabeça ir para um ato eleitoral desta dimensão, antecipado, sem ter regulamento que seja do conhecimento de todos os sócios e tenha a colaboração de todos eles. No projeto apresentado por esse grupo [movimento 'Servir o Benfica'] há aspetos muito importantes e interessantes. Não digo que não. No projeto que a MAG irá desenvolver com a Direção porque temos de entender que os estatutos no artigo 60, alínea O, dizem precisamente que os regulamentos são aprovados pela Direção. Portanto, este regulamento é útil ao ato eleitoral que temos em mão e vamos enfrentar. Iremos todos colaborar com ele. Conto com a colaboração de todos independentemente das listas que cada sócio venha a apoiar. O regulamento eleitoral deve estar acima de qualquer parecer ou qualquer lista. Este é importantíssimo. Estou aberto a falar com esse grupo de adeptos sempre que for necessário. Prefiro falar para todos os sócios primeiro porque a minha intenção é dirigir-me a todos. Quando me são dirigidos alguns assuntos, não quer dizer que não responda. Sei que neste momento tenho alguns assuntos para responder que estão em atraso. Vou tentar responder. Muito do que me pedem nesses comunicados individuais também já está nos outros comunicados", apontou.