Presidente da MAG do Benfica e a queixa da Lista B: «Número do sócio que vota é secreto»

O mandatário da Lista B, João Leite, afirmou que vai fazer uma reclamação formal junto da Mesa da Assembleia Geral do Benfica na sequência das queixas que fez relativamente aos delegados desta lista, que "foram impedidos de exercer os seus direitos" em várias casas do clube. Confrontado com este caso, António Pires Andrade disse que o mesmo "ainda não foi analisado."





"Penso que tem a ver com os delegados que estavam junto às urnas que queriam retirar nota do número de sócio que votava e do numero de votos a que tinha direito. Retirar o número de sócio que votava é elemento que consideramos ser secreto. O sócio pode não querer que o seu número seja obtido no processo eleitoral. O regulamento eleitoral não me parece que permita essa situação", referiu o presidente da MAG."Quanto às outras situações, de um sócio que apelou ao voto numa lista e de outro que apelou a outra, são situações que quando chegarem iremos concluir [algo]. O regulamento diz que a 200 metros do local de votação não deve ser publicitado o voto ou aconselhar o voto em alguém", finalizou.