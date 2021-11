Presidente do Bahia esteve três dias em Portugal a fazer "reuniões com o Benfica" por Conti

Germán Conti está prestes a acabar o empréstimo com o Bahia e o emblema brasileiro quer manter os serviços do central que pertence aos quadros do Benfica. Guilherme Bellintani revelou que esteve em Portugal para tentar convencer os dirigentes das águias."A situação de Conti é um pouco mais difícil, o jogador tem um valor mais alto [do que Ramírez]. É um jogador de nível europeu de valorização. A minha ida a Lisboa teve peso, passei três dias em Lisboa. Consegui nas reuniões junto do Benfica, conseguiu-se um primeiro passo, mas ainda distante de um acerto final", aferiu o dirigente em declarações ao jornal 'A Tarde'.Conti soma 38 jogos oficiais pelos brasileiros na presente temporada e segundo Record apurou , o Bahia teve uma primeira proposta rejeitada, já que ficou aquém do pretendido pelas águias.