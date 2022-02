Presidente do Basaksehir confirma conversas com Pizzi: «Vamos obter resultados»

O presidente do Basaksehir, Goksel Gumusdag, confirmou o interesse em Pizzi e garantiu que o clube da Turquia tem mantido conversas com o jogador. Nessa medida, o dirigente acredita que vai conseguir contratar o internacional português.

"As nossas conversas com o jogador do Benfica continuam. Acredito que vamos ter resultados", frisou o dirigente, após a vitória do seu clube, por 1-0, frente ao Fenerbahçe.já tinha noticiado, o médio, nesta altura, sente-se confortável na Luz e não tem nos seus planos rumar à Turquia.