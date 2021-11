Presidente do Belenenses critica Jorge Jesus: «Respeite um clube onde sempre foi acarinhado»

Se isso não chegar respeite ao menos o seu curriculum porque você representou o #Belenenses e não a B SAD.



Com estas imagens acredito que até o treinador do Benfica vai perceber as diferenças ou que haverá alguém no clube capaz de lhe mostrar a luz. 2/2#tweetpastel pic.twitter.com/ODf9Dc4dJz — Patrick Morais de Carvalho (@patricksmc) November 26, 2021

O presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, insurgiu-se esta sexta-feira contra Jorge Jesus depois das declarações do técnico do Benfica na antevisão ao embate com o Belenenses SAD. O treinador, de 67 anos, referiu que o emblema presidido por Rui Pedro Soares é "um clube com muita história" e que lhe "faz lembrar os anos como treinador e jogador". Morais de Carvalho criticou estas declarações."Caro Jesus, se diz que para si foi importante ter passado pelo Belenenses - e nós sabemos que sim - então respeite um clube onde sempre foi acarinhado e tenha consideração pelos sócios e adeptos da Cruz de Cristo. Se isso não chegar respeite ao menos o seu curriculum porque você representou o Belenenses e não a B SAD. Com estas imagens acredito que até o treinador do Benfica vai perceber as diferenças ou que haverá alguém no clube capaz de lhe mostrar a luz", explicou o líder azul através das redes sociais.Jorge Jesus envergou a camisola do Belenenses em 1976/77 e, mais tarde, entre 2006 e 2008, orientou o emblema da Cruz de Cristo que neste momento milita no Campeonato de Portugal.