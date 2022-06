Presidente do Besiktas assume "negociações" por Seferovic

Haris Seferovic é um dos jogadores que deverá sair do Benfica no presente defeso. O internacional suíço, de 30 anos, tem contrato até 2024 e conta com, pelo menos, um pretendente. Esta terça-feira, o presidente do Besiktas assumiu que está a negociar o avançado helvético."Seferovic e Marko Arnautovic são dois avançados que estão na nossa agenda e estamos em negociações por ambos", garantiu Ahmet Nur Çebi após um encontro da Liga de Clubes turca.Seferovic chegou em 2017 à Luz, a custo zero, depois de findar contrato com o Eintracht Frankfurt. Em 2021/22, o camisola 14 teve a época menos exuberante de águia ao peito, apontando cinco golos em 15 partidas.