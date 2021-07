Presidente do COP e o 'caso' Vieira: «Efeitos colaterais põem em causa todo o Desporto»

José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), considerou esta quinta-feira que as polémicas a envolver Luís Filipe Vieira e o Benfica afetam todo o Desporto português.





"Independentemente da avaliação que venha a ser feita sobre se as práticas são ou não ilícitos criminais, os efeitos colaterais deste problema atingem e põem em causa todo o Desporto", começou por referir, aos microfones da 'Bola Branca' da Rádio Renascença.Perante o atual clima de suspeição, o líder do COP pede que sejam tomadas medidas e sublinha que é necessário restituir a "confiança e idoneidade" dos agentes desportivos. "É necessário salvaguardar a integridade do Desporto e isso exige adoção de critérios de maior transparência na gestão dos recursos, que permitam maior escrutínio da Comunicação Social, dos associados e da opinião pública. Além de atitudes exemplares dos dirigentes desportivos que restituam um clima de confiança e idoneidade que evite, muitas vezes, avaliações de que são todos iguais, ou que por natureza o Desporto é um lugar mal frequentado", justificou José Manuel Constantino."Se optamos por uma atitude de silêncio e não de denúncia ou exigência, tornamo-nos cúmplices de uma situação que não diz respeito só ao presidente do clube em causa, ao clube ou à modalidade, atinge todo o Desporto. E a parte sã tem de se indignar, revoltar e exigir adoção de práticas que permitam restituir-lhe confiança e respeitabilidade social", concluiu.