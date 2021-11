Presidente do Corinthians e o interesse do Benfica em João Victor: «Vão aparecer outras sondagens»

O presidente do Corinthians não ficou surpreendido com as notícias que dão conta do interesse do Benfica em João Victor, central do 'Timão' que pode ser uma alternativa a Lucas Veríssimo no mercado de janeiro.Duílio Monteiro Alves admite que houve sondagens da parte de alguns clubes. "Não soube de nada disso", começou por dizer o líder do clube de São Paulo, sobre o Benfica. "Ele tem vindo a fazer um excelente campeonato, houve sondagens de outros clubes ao longo do ano e imaginamos que surgirão outras ofertas. É algo natural. Vão aparecer propostas e sondagens, não só com ele, mas com outros nomes", disse o líder do clube, citado pela ESPN Brasil.João Victor, de 23 anos, tem contrato até dezembro de 2023 e tornou-se num dos pilares da equipa brasileira esta temporada. Ao lado de Gil, forma uma das melhores defesas do Brasilerão, com apenas 29 golos sofridos em 31 jogos, e chamou a atenção do mercado internacional.A cláusula de rescisão é de 50 milhões de euros, mas a expectativa do Corinthians passará por realizar um encaixe na ordem dos 10 ou 12 milhões de euros.