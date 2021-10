Presidente do Fortaleza almoçou com Everton em Lisboa: «Ele está feliz aqui»

O presidente do Forteleza, Marcelo Paz, almoçou com Everton em Lisboa e deu conta do estado de espírito do extremo do Benfica. "Foi ótimo. Almoçámos juntos. Ele está bem aqui, adaptado à cidade e feliz. Certamente vai começar a render muito em breve", revelou, citado pelo jornal 'O Povo'.





Marcelo Paz participa na conferência 'Global Football Management', que decorre no Estádio da Luz, e aproveitou para se encontrar com Everton, nascido em Forteleza e que representou o clube na formação, antes de rumar ao Grémio.Everton, de 25 anos, foi contrado em 2020 pelo Benfica, a troca de 20 milhões de euros. Pedido de Jorge Jesus, foi uma das principais aquisições para 2020/21. Esta tempora, perdeu espaço no onze. Em 13 jogos, foi seis vezes titular.