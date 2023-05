Presidente do Getafe confirma interesse em Enes Ünal: «Benfica veio ver o jogador num par de jogos»

Enes Ünal é alvo do Benfica para a próxima temporada comoadiantou. O avançado turco atua no Getafe e o presidente do clube confirmou que as águias estão interessadas no jogador."Connosco não existiu contacto [do Benfica], por parte de outras equipas sim, italianas e da Premier League, que já vieram perguntar por ele. O Benfica é uma grande equipa. O jogador é que vai ter de decidir para que liga quer ir. A verdade é que o Benfica já veio cá ver o jogador num par de jogos. Como disse, contacto direto com o Getafe não existiu", vincou Angel Torres em declarações à TSF.O líder do emblema da La Liga só tem bem a dizer de Ünal. "Falando com o agente ou com o jogador eu não sei [o que possam dizer], sei é que é um bom profissional e um jogador que tem marcado muitos golos. A época passada fez 16 e esta época já leva 15. Não é fácil encontrar um jogador como ele. Vamos ver como acaba a temporada e o que acontece", evidenciou Torres.O internacional turco começou a carreira ao serviço do Bursaspor, do país-natal. Depois, pertenceu aos quadros do Manchester City, tendo sido emprestado a Genk, Levante, NAC Breda e Twente. Passou ainda por Villarreal e Valladolid antes de assinar pelo Getafe em 2019.