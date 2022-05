Presidente do Getafe confirma proposta do Benfica por Mathías Olivera

O presidente do Getafe confirmou que o Benfica fez uma proposta por Mathías Olivera e poderá ser o clube mais bem posicionado para contratar o lateral-esquerdo uruguaio, de 24 anos."O Mathías no Nápoles? Tenham cuidado porque pode ficar complicado. Há o forte interesse do Nápoles, vocês sabem disso há algum tempo, mas não é a única equipa interessada no jogador. Há pelo menos cinco ofertas tanto de Itália, mas também de Espanha, Alemanha e sobretudo de Portugal. O Benfica, aliás, exerce um interesse muito forte no jogador. É preciso ter em conta esta equipa. Chegou a hora de falar sobre a transferência dele após a nossa permanência na La Liga, mas ele merece decidir onde vai jogar na próxima época", frisou Ángel Torres à rádio Kiss Kiss.O dirigente máximo do emblema espanhol mostrou-se aberto a negociar. "Estamos prontos a ouvir todas as propostas. Caso contrário, podem pagar a cláusula de 20 milhões de euros e garantir o jogador", garantiu.Recorde-se que, tal como Record adiantou , Olivera é uma das alternativas a Grimaldo para a lateral esquerda, assim como Ristic.