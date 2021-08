Presidente do Grémio confirma: Benfica está em negociações com Wendell

O presidente do Grémio confirmou a existência de negociações por parte do Benfica tendo em vista a contratação de Wendell, jogador do Bayer Leverkusen que como Record adiantou é pretendido pelas águias. As declarações de Romildo Bolzan surgiram na sequência de um suposto interesse dos brasileiros no esquerdino, um ex-jogador do clube (atuou nos gaúchos entre 2013 e 2014).





"Temos outras prioridades para fechar o plantel, não estamos atrás de um lateral-esquerdo. Chegámos a conversar, soubemos o preço, mas não avançámos porque entendemos que temos outros jogadores nessa posição que podem subir. Além disso, ele está em negociações com o Benfica. Connosco não existem negociações, mesmo sendo um jogador querido", assumiu o dirigente brasileiro, em declarações à Rádio Bandeirantes.