Presidente do River e a possível venda de Enzo por 120M€: «Vai servir para as infraestruturas...»

? Jorge Brito, presidente de River Plate, habló mano a mano con TyC Sports y se expresó sobre la posible venta de Enzo Fernández: "Es una operación que nos serviría mucho para continuar con las obras de infraestructura" pic.twitter.com/79qggU1vCv — TyC Sports (@TyCSports) December 22, 2022

Jorge Brito, presidente do River Plate, comentou esta quinta-feira a possibilidade de o Benfica vender Enzo Fernández por 120 milhões de euros. Em declarações à 'TyC Sports', o dirigente do clube argentino lembrou os valores da transação do médio para as águias no início desta temporada, revelando que os restantes 25% que o River Plate ainda detém do passe do eleito melhor jogador jovem do Mundial'2022 superariam a venda recorde do futebol argentino."Vendemos 75% do passe [de Enzo Fernández] por 18 milhões de euros, que a somar aos 38.5 milhões referentes aos outros 25% estaríamos a falar de 50 milhões de euros, valores que superaríam a operação de Julián Álvarez [para o Manchester City], que é atualmente a mais elevada da história do futebol argentino. É uma operação que nos vai servir muito para as infraestruturas que temos pensadas para o River", disse.Recorde-se que,, o Benfica recentemente rejeitou uma proposta de 100 milhões de euros por Enzo Fernández, com o presidente Rui Costa a manter-se firma na decisão de não abrir mão do médio por uma quantia abaixo da cláusla de rescisão, os tais 120 milhões de euros.