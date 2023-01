Presidente do River Plate confirma interesse em Otamendi: «Vamos fazer tudo o que for possível»

O desejo do River Plate em voltar a contar com Nicolás Otamendi está bem vivo: agora, foi o presidente dos millonarios que o assumiu publicamente. À ESPN, Jorge Brito atirou: "Ansiamos muito pelo Otamendi. Restam-lhe seis meses de contrato com o Benfica. Vamos fazer tudo o que for possível para que vista a camisola do River Plate."Já em dezembro, Enzo Francescoli, o diretor-desportivo do emblema de Buenos Aires, reforçou o desejo em contratar o central no próximo verão, assumindo contudo que o negócio depende muito da vontade do jogador das águias em voltar à Argentina."É um desejo de todo o clube, como se passa sempre com jogadores que jogam no exterior e que são adeptos. Mas a lógica, como sempre disse e repito agora, com as diferenças económicas face a outros locais, é esperar pela boa vontade do jogador para fazer a contratação", frisou o dirigente e antigo jogador do clube.