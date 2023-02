Presidente do River Plate esfrega as mãos com o negócio de Enzo: «Nunca pensámos em tanto»

Jorge Brito, presidente do River Plate, falou sobre a transferência de Enzo Fernández do Benfica para o Chelsea por 121 milhões de euros , lembrando a importância de a formação argentina ter assegurado 25 por cento de uma venda futura, algo que rendeu, segundo o mesmo e realizadas todas as contas, cerca de 24,7 milhões de euros aos cofres do clube, que serão recebidos em dólares."Esta combinação de transferir um jogador para uma equipa revendedora e conservar essa percentagem fez-nos pensar que poderíamos ter um encaixe importante, mas nunca pensámos que ia ser uma transferência de 120 milhões. Se não fosse para uma equipa grande como o PSG, era muito difícil que esses 25% tivessem um valor importante", começou por dizer, citado pelo 'Olé'.E acrescentou: "No River entram 24 milhões de euros ao câmbio do dólar oficial. Uma parte é paga de imediato e outra em cinco prestações anuais, o que não é mau para o River porque esperamos que o dólar tenha uma diferença cada vez menor. Para além desse montante, juntam-se os 18 milhões da venda inicial [ao Benfica]".Enzo Fernández, recorde-se, assinou pelo Chelsea até 2031 . Nos blues, vai vestir a camisola '5'.