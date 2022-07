Presidente do River Plate quebra silêncio e esclarece situação de Enzo Fernández

Rui Pedro Braz está a caminho da Argentina para desbloquear o dossiê Enzo Fernández, mas ao que parece do lado do River Plate a situação já está definida. O médio, garantido pelo Benfica a troco de 10 milhões de euros (mais 8M€ em variáveis), vai mesmo rumar à Europa nos próximos dias, devendo juntar-se à comitiva das águias em solo inglês. A garantia foi dada por Jorge Brito, presidente do River Plate, à TyC Sports."A transferência do Enzo Fernández estava condicionada a que ficasse para jogar a Libertadores. Combinámos que, assim que deixássemos a prova, o Benfica precisava dele. O Aliendro chegou pela sua saída. Estamos a falar com o Benfica e é provável que ele vá embora nos próximos dias", disse o líder dos millonarios.