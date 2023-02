Presidente do River Plate volta a pensar em Otamendi: «A partir de junho será ele quem decide»

Nicolás Otamendi continua a ser 'namorado' pelo River Plate. O presidente dos argentinos assumiu que aquele emblema gostaria de ver o jogador do Benfica voltar ao país-natal após terminar o contrato na Luz, em junho próximo."Temos uma relação com o dirigente de Otamendi e com o jogador. Sempre manifestou que cumprirá o contrato com o Benfica. A partir de junho, será ele quem decide se quer continuar na Europa. Já sabe o que seria importante para nós", explicou Jorge Brito em declarações à rádio 'La Red'.Já o treinador do Benfica, Roger Schmidt, deu conta há dias da vontade de continuar a contar com o capitão . "Espero que o Otamendi renove por mais um ano ou dois", disse o alemão.