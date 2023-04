Presidente do Slavia de Praga acredita que vai ganhar "mais de 15 milhões de euros" com David Jurásek

David Jurásek foi apontado ao Benfica pelo próprio treinador , Jindrich Trpišovský, que o orienta no Slavia de Praga. O lateral-esquerdo, de 22 anos, estará a gerar cobiça de alguns grandes emblemas na Europa e o clube checo quer capitalizar esse desejo em milhões de euros.O presidente do clube, Jaroslav Tvrdík, fez o ponto de situação e revelou já ter rejeitado uma proposta no mercado de inverno. "O futebol hoje é governado por análises avançadas de dados e a quantidade de dados sobre os jogadores está a crescer enormemente. Hoje, todos os clubes de topo veem que, na sua posição, ele é um dos três melhores jogadores com menos de 23 anos da Europa. Ele mostra grandes e estáveis desempenhos não só no campeonato, mas também na Seleção Nacional. Além disso, é difícil encontrar um jogador de qualidade na posição de lateral-esquerdo. Ele tem o que é preciso para acabar num clube do topo da pirâmide do futebol, mais cedo ou mais tarde. Quando será e a que preço, realmente é algo que não pode ser previsto agora. Recusámos seis milhões de euros no inverno e hoje não temos de nos arrepender, acredito numa transferência de mais de 15 milhões de euros. Será uma grande transferência para o Slavia e para os clubes que participaram na sua formação", frisou em entrevista ao jornal checo 'Sport'.