Pressão alta do Benfica frente ao Bayern analisada ao pormenor pela UEFA

A UEFA partilhou hoje um vídeo nas redes sociais, no âmbito das análises táticas dos jogos da Liga dos Campeões, com o momento de pressão alta do Benfica no jogo frente ao Bayern. As águias foram goleadas pelos bávaros por 4-0, mas neste relatório, elaborado pelo o painel do Observador Técnico da UEFA, foi destacado este lance.





"O Benfica fez uma exibição corajosa na tentativa de conter o domínio do Bayern da melhor forma que pôde. Esta bravura ficou evidente desde o primeiro minuto, quando um dos três defesas-centrais do Benfica entrou no meio-campo do Bayern, pressionando o meio-campo adversário na tentativa de perturbar a construção dos visitantes", resume o relatório."Mais adiante, os três atacantes trabalharam forte na pressão alta inicial e também tiveram oportunidades no contra-ataque, principalmente quando Roman Yaremchuk fugiu a Dayot Upamecano num corrida desde a linha intermediária antes de rematar por cima (35 segundos antes do livre que deu origem ao golo do Bayern) (...) Quando pressionava alto, este foi um sistema fluido com um dos três defesas-centrais a entrar no meio-campo às vezes para suster um dos jogadores do ataque do Bayern, criando um 1-4-3-3. Isso exigiu coragem e agressividade e – pelo menos até ao segundo gol – o Benfica fez isso bem, principalmente com Jan Vertonghen (5)", acrescenta a UEFA.