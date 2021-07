Primeiro golo do Benfica teve 24 passes e posse de bola durante mais de um minuto

O primeiro golo do Benfica no jogo particular de hoje, na vitória por 2-1 frente ao Casa Pia, foi digno da denominação ‘tiki-taka’. Florentino recuperou a bola, ganhando no jogo aéreo e depois praticamente todos os jogadores de campo tocaram na bola. Apenas o guarda-redes Vlachodimos e o avançado Vinícius não tiveram intervenção neste lance. O artilheiro esteve sempre encostado aos centrais adversários, segurando-os na posição.

O lance começou aos 12 minutos e 35 segundos e terminou mais de um minuto depois (13’38). A jogada foi finalizada por Gonçalo Ramos, com um bom golpe de cabeça, depois do cruzamento de Pizzi no corredor direito. Destaque para o facto de a bola ter mudado de flanco várias vezes e para a disponibilidade de João Mário que serviu de porto seguro para que os companheiros tivessem sempre uma linha de passe.