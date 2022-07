Primeiro teste de pré-temporada do Benfica pode dar na TV

O primeiro particular que o Benfica irá disputar na pré-temporada, frente ao Reading, poderá vir a ter transmissão televisiva. À partida, o encontro será à porta fechada, mas os encarnados estão a ultimar a negociação para o encontro vir a ser transmitido televisivamente. Recorde-se que o duelo com o conjunto inglês irá marcar o início do estágio em Inglaterra e é o primeiro ensaio da era Roger Schmidt. Depois, só no dia 15 e dia 17, no Algarve, é que se voltará a ver a equipa em ação, frente ao Nice e ao Fulham, respetivamente.