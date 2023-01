Processo 'Saco Azul' volta a ser adiado: procurador mais tempo para fechar o processo

O Ministério Público voltou a adiar pela 5.ª vez o encerramento processo "Saco Azul". De acordo com a 'Visão', o procurador da 8ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa "voltou a pedir mais tempo para fechar o processo, tendo-lhe sido concedidos mais 30 dias".O Ministério Público investiga o clube por suspeitas de crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.Recorde-se que a Polícia Judiciária e o Ministério Público suspeitam que parte dos 1,9 milhões de euros pagos pelo Benfica a uma empresa de consultoria informática possam ter acabado na conta do ex-árbitro Bruno Paixão, podendo existir indícios de corrupção desportiva - que, no limite, ditariam a descida de divisão das águias.Bruno Paixão desmentiu estas alegações, dizendo estar a ser vítima de "um assassinato público".