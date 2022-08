Processos ao Benfica a envolver grupos organizados de adeptos caem por prescrição

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho da Disciplina (CD) de Federação Portuguesa de Futebol arquivou uma série de processos em relação a um suposto apoio ilegal do Benfica a grupos organizados de adeptos.Em causa estão acontecimentos relativos à época 2019/20 e o organismo relata que os casos estão prescritos. A 28 de julho de 2022, a Comissão de Instrutores da Liga já tinha proposto ao CD o arquivamento, lembrando precisamente que todas as condutas estavam prescritas. Desta forma, as águias ficam ilibadas de ter jogos à porta fechada.