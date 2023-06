Prodígio Nypan apontado à Luz

O ‘Nettavisen’ noticiou o interesse do Benfica em Sverre Nypan, médio do Rosenborg de apenas 16 anos. Apontado como um prodígio do futebol norueguês, é o mais jovem de sempre a jogar pelo clube no campeonato e já se estreou a marcar, no terreno do Bodo Glimt.Os ingleses do Manchester United também estão atentos, mas será o Benfica quem está na frente. Depois da contratação de Tengstedt (e Schjelderup), as águias continuam atentas ao mercado nórdico.