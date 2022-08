Proença dá os parabéns ao Benfica pela vitória "tão importante para o reforço da posição de Portugal no ranking da UEFA"

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, congratulou esta terça-feira o Benfica pela qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, sublinhando a importância da luta lusa por um melhor lugar no ranking da UEFA."Depois da vitória na primeira mão do playoff da semana passada, o Sport Lisboa e Benfica voltou a vencer o Dínamo Kiev, esta noite, na Luz, e apurou-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Parabéns aos jogadores, equipa técnica, dirigentes e adeptos do SL Benfica pelo apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, tão importante para o reforço da posição de Portugal no ranking da UEFA", vincou numa mensagem partilhada das através da página institucional nas redes sociais.