Promessa do River Plate apontada ao Benfica

Franco Alfonso, avançado do River Plate, está na mira do Benfica, de acordo com notícia do portal 'El Futbolero', da Argentina. Adianta esta fonte que os encarnados olham para a promessa dos milionários para a próxima temporada, sendo que o clube de Buenos Aires esfrega as mãos com a possibilidade de fazer nova venda milionária.Formado no River, Alfonso, de 20 anos, estreou-se em 2023 na equipa comandada por Martín Demichelis, somando quatro jogos, todos a começar no banco. Recentemente, renovou com o emblema argentino, até dezembro de 2026, ficando blindado por uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.O River Plate transferiu Enzo Fernández para o Benfica o ano passado, por 10 milhões de euros, mais 8 milhões por objetivos, que vai receber na totalidade porque o médio foi transferido entretanto. Além desses 18 M€, ainda recebe da venda do campeão do Mundo ao Chelsea o equivalente a 25 por cento do passe que detinha. Agora, a direção liderada por Jorge Brito já perspetiva novo encaixe avultado.