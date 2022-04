Promessa romena foi apontada ao Benfica e Becali atira: «Não creio que tenham o dinheiro necessário»

Nos últimos dias a imprensa romena tem falado num suposto interesse do Benfica em Octavian Popescu, em relatos nos quais revela ainda que os encarnados enviaram nas últimas semanas olheiros para observar o jovem de 19 anos, que é visto no país como um dos maiores talentos para o futuro. Ora, osuposto interesse do clube da Luz chegou aos ouvidos do sempre polémico Gigi Becali, presidente do Steaua Bucareste, com uma resposta... bem ao seu jeito."Não há nenhuma proposta oficial nesta altura. Não creio que o Benfica tenha o dinheiro necessário para o comprar. Vendi o Dennis Man por 11 milhões. Queria 13 milhões pelo Chiriches e acabei por vender por 7. Nunca conseguirei vender o Tavi pelo seu real valor. Acho que vale entre os 100 e os 150 milhões. Mas vendo-o a metade do preço, a 50 milhões de euros", disse Becali.Na sua declaração ao 'Digi Sport', o presidente do emblema da capital fez ainda uma pequena análise ao talento do jovem, isto depois do português Nuno Claro, ex-Cluj, ter dito que vê algo de Cristiano Ronaldo no jogador. Becali vai mais longe e faz uma 'mistura' de craques de outro nível. "Creio que tem algo de Neymar e até de Messi, pois quando atira à baliza... É também um jogador com alguma sorte, com um pouco de génio".