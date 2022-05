Promoções de jogadores à equipa A são "troféus" para Pedro Marques

Pedro Marques, diretor técnico do futebol de formação do Benfica, defende que "a promoção de jogadores à equipa principal é o maior dos troféus para quem trabalha no futebol de formação do clube". Em entrevista ao site do clube, enalteceu o lançamento de jovens na última jornada da Liga Bwin, frente ao Paços de Ferreira (2-0).

"O sinal dado, ao utilizar nove jogadores ‘made in Benfica’, é o culminar de cinco meses de transição que foram difíceis, assumidos com enorme coragem e sentido de missão pelo Nélson Veríssimo e a sua equipa técnica, piscando já um olho ao que pode ser o futuro", frisou. O diretor técnico também não escondeu que o bis de Henrique Araújo na Capital do Móvel teve um sabor especial. "Foi a cereja no topo do bolo", apontou.