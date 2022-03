Proposta para revisão dos estatutos do Benfica nas mãos da direção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Comissão de Revisão de Estatutos já entregou à direção do Benfica uma proposta de novos estatutos para o clube da Luz. O processo que arrancou em julho e que visa uma revisão estatutária das águias continua a avançar e está agora nas mãos da direção que irá analisar o documento.A revisão dos Estatutos do Benfica culminará com a apresentação numa AG aos sócios, em seu devido tempo, de uma proposta final.