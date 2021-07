Próximo teste do Benfica é com o Farense

O Benfica tem ainda mais dois testes antes de rumar ao estágio no Algarve... e o próximo é precisamente frente a uma equipa dessa região. Os comandados de Jorge Jesus recebem o Farense, no sábado, também no Seixal. À imagem do encontro de ontem, ainda vão a jogo vários nomes com o futuro indefinido e muitos jovens que vão querer mostrar serviço a Jesus, numa altura em que o treinador continua privado de várias peças fundamentais.

Após esse jogo contra a equipa da 2ª Liga, as águias defrontam o Belenenses SAD, no dia 13, no Benfica Campus. A seguir, partem então para o Algarve, onde vão defrontar dois oponentes estrangeiros: o Gent (dia 16) e o Boavista (18). Segue-se o Lille (dia 22) e a pré-época fecha com o embate ante o Marselha, no dia 25, já no Estádio da Luz.

JJ pede união e só quer vencer

Jorge Jesus já aponta ao sucesso para a nova temporada. Nas redes sociais, o treinador publicou uma mensagem em que demonstrou as expectativas que tem para 2021/22. “Vamos começar uma nova época. Todos juntos somos mais fortes. Vencer, vencer, vencer”, escreveu o técnico.

Essa mensagem serviu de legenda para um vídeo dos bastidores da equipa. Um dos momentos mais curiosos deu-se com o croata Krovinovic. “Já falas bem português”, brincou o amadorense. Nos comentários, JJ recebeu o apoio de Diego Ribas, jogador que orientou no Flamengo. “Sucesso, mister”, desejou o médio, que também passou pelo FC Porto.

Ontem, o técnico também partilhou uma fotografia em que surge a jogar matraquilhos contra Chiquinho e Gonçalo Ramos. “O primeiro grande jogo”, escreveu.