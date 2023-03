PSG prepara ataque a Cher Ndour

O PSG tem Cher Ndour na mira e estará a preparar uma proposta para convencer o jogador a rumar ao futebol francês. A notícia foi adiantada pelo portal 'Calciomercato', que dá conta que o médio já é seguido de perto pelo emblema parisiense há vários meses e que está convencido com o talento do jogador.Como Cher Ndour, de 18 anos, termina contrato com as águias no próximo verão, o PSG só precisa de convencer o jogador a mudar de ares, um trabalho que, de acordo com o portal italiano, irá começar em breve. O objetivo é que o PSG consiga antecipar-se a toda a concorrência e, nesta altura, são muitos os interessados. De Itália, França e Alemanha, o jogador já foi associado a vários emblemas, mas, ao mesmo tempo, o Benfica procura renovar com o médio.Refira-se que este até foi promovido recentemente à equipa principal - estreou-se frente ao V. Guimarães, no passado sábado -, num claro sinal que tem características que agradam a Roger Schmidt. Falta saber se Rui Costa consegue convencer o jovem a prolongar o vínculo com as águias.