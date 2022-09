PSP desconhece incidentes relatados pelos adeptos do Maccabi Haifa

O Comando metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública desconhece os incidentes relatados pelos adeptos do Maccabi Haifa, como garantiu uma fonte, a Record.Como já noticiámos, houve adeptos do clube do Israel a queixaram-se de assédio sexual e também lamentaram alegados excessos no acompanhamento policial do metro para o estádio. O Maccabi Haifa confirmou ter apresentado participação junto do delagado da UEFA e do representante da polícia israelita.O nosso jornal também tentou contactar o Benfica e a PM, empresa que trata da segurança do Estádio da Luz. No entanto, não foi possível obter qualquer reação.