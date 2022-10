PSP explica revistas na Luz: «Não foram registadas incorrecções»

A Polícia de Segurança Pública (PSP) garante que não foram registadas "incorreções" nas revistas a que foram sujeitos os adeptos do PSG, na quarta-feira, no Estádio da Luz, antes do encontro com o Benfica. Nuno Carocha, porta-voz da PSP, lembrou quem tem a responsabilidade das revistas."As revistas são realizadas pelos profissionais de segurança privada, contratados pelo promotor [Benfica]. As revistas são acompanhadas e fiscalizadas pela PSP e, tanto quanto sei, não foram registadas incorrecções", adiantou aquele Intendente.