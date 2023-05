PSP identificou stewards do Benfica após confusão nos descontos do jogo com o Sp. Braga

apurou que a Polícia de Segurança Pública (PSP) identificou alguns Assistentes de Recinto Desportivo (ARD), vulgo Stewards, do Benfica. Segundo fonte encarnada, também Iuri Medeiros foi identificado por alegados insultos racistas a um steward, algo que é negado por fonte do Sp. Braga. Isto tudo na sequência dos incidentes junto aos bancos, nos descontos do encontro desta noite no Estádio da Luz.A confusão foi espoletada pelo momento que interrompeu o encontro a partir aos 90'+8. Fernando Ferreira, adjunto das águias, 'roubou' a bola e atrasou o reatamento do jogo, mesmo que o esférico estivesse fora das quatro linhas. Ora, no seguimento desse acontecimento, Bruma acercou-se de Fernando Ferreira e pontapeou um cone contra ele. Segundos depois, surgem em cena stewards numa zona incomum do recinto, já no relvado.Vários adjuntos e pessoal de apoio à equipa do Sp. Braga também se acercam da confusão ali gerada, tal como jogadores das duas equipas, predominantemente os suplentes de ambas as formações.